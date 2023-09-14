Называла Крым "российским", а оккупантов "нашими": судья из Черкасской области может сесть на 8 лет

Посадовица рассказывала, что украинские снайперы якобы стреляли в людей, украинская армия использовала население как "живой щит", не выпуская их из города, и бросала гранаты в подвалы, потому что люди разговаривали на русском.

Работники ГБР во взаимодействии с СБУ завершили расследование в отношении руководительницы суда одного из районов Черкасской области, которая оправдывала вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины. Обвинительный акт направлен в суд. Об этом сообщает ГБР.

Бюро установило, что после полномасштабного вооруженного вторжения России судья во время личных бесед с коллегами и друзьями неоднократно оправдывала временную оккупацию части территории Украины.

Обсуждая российские ракетные удары по украинским населенным пунктам, судья трактовала попадание российских ракет в гражданские дома как экономию РФ дорогих высокоточных ракет, из-за чего они попадают по мирному населению, и подчеркивала, что, в частности, Мариуполь обстреливали украинские военные, а не российские.

Судья из Черкасской области оправдывала российскую агрессию

"Она утверждала, что украинские снайперы стреляли в людей, а украинская армия использовала население как "живой щит", не выпуская их из города, выгоняла из собственных квартир, бросала гранаты в подвалы из-за того, что люди разговаривали на русском языке", — говорится в сообщении.

Чиновница отрицала похищение и вывоз детей с временно оккупированных территорий Украины и тому подобное.

"Судья обвиняется в оправдании вооруженной агрессии российской федерации против Украины, начатой в 2014 году, признании правомерной оккупации части территории Украины, совершенного должностным лицом (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины)", — добавили в ГБР.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества.

Напомним, 7 июля в СБУ сообщили, что митрополита Винницких епархий Украинской православной церкви Московского патриархата приговорили к пяти годам тюрьмы за оправдание российской вооруженной агрессии против Украины.

Также 25 июля во Львовской области блогеру из Дрогобыча сообщили о подозрении. Ему инкриминируют препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины, изготовление и распространение материалов, в которых оправдывается вооруженная агрессия РФ против Украины.