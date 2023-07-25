"Дискредитировал ВСУ": на Львовщине задержан блогер, который оправдывал вооруженную агрессию РФ

По данным следствия, блогер оправдывал вооруженную агрессию РФ, давал "советы" как вести диалог с работниками ТЦК и избегать вручения повесток.

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Во Львовской области блогеру из Дрогобыча сообщено о подозрении. Ему инкриминируют препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины, изготовление и распространение материалов, в которых оправдывается вооруженная агрессия РФ против Украины, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, житель Дрогобыча на своих страницах в соцсетях публично дискредитировал украинских защитников. В одном из прямых эфиров подозреваемый называл представителей ВСУ преступниками.

"Также подозреваемый неоднократно препятствовал законному вручению повесток представителями ТЦК, прогоняя их и называя "шакалами". При этом утверждал, что военные, которые получили ранения на фронте и начали работать в этом учреждении, являются преступниками. Призывал препятствовать их деятельности. Сам конфликт он снимал на видео, которое впоследствии опубликовал в социальной сети", — говорится в сообщении правоохранителей.

По информации следователей, подозреваемый также опубликовал на своем канале видео, в которых утверждал, что вручение повесток гражданам Украины является незаконным и неконституционным. В них "специалист" дал "советы" как вести диалог с работниками ТЦК и избегать вручения повесток.

Зафиксирован факт того, что на своем Youtube-канале блогер оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины, начатую в 2014 году.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 615 УПК Украины. Правоохранители направили в суд ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас продолжаются следственные действия.

Блогеру из Дрогобыча сообщено о подозрении Фото: Львовская областная прокуратура

Напомним, 7 июля сообщалось, что в РФ осудили провластного блогера Сергея Рулева. Бывший киевлянин перебрался в Ростов и "учил" россиян, как бороться против оппозиции. Российские власти не оценили его попыток.

Ранее, 6 июля, стало известно, что блогер Анатолий Шарий получил новое подозрение за видео допросов пленных. Шарий, по мнению следствия, давал советы российским оккупантам, как правильно допрашивать бойцов ВСУ, как снимать и что спрашивать. Сюжеты с украинскими военными потом использовали для дискредитации военно-политического руководства Украины.