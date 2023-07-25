"Дискредитував ЗСУ": на Львівщині затримано блогера, який виправдовував збройну агресію РФ

За даними слідства, блогер виправдовував збройну агресію РФ та давав "поради" як вести діалог з працівниками ТЦК й уникати вручення повісток.

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У Львівській області блогеру з Дрогобича повідомлено про підозру. Йому інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних сил України, виготовлення та поширення матеріалів, у яких виправдовується збройна агресія РФ проти України, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, мешканець Дрогобича на своїх сторінках у соцмережах публічно дискредитував українських захисників. В одному із прямих ефірів підозрюваний називав представників ЗСУ злочинцями.

"Також підозрюваний неодноразово перешкоджав законному врученню повісток представниками ТЦК, проганяючи їх та називаючи "шакалами". При цьому стверджував, що військові, які отримали поранення на фронті й почали працювати в цій установі, є злочинцями. Закликав перешкоджати їх діяльності. Сам конфлікт він знімав на відео, яке згодом опублікував в соціальній мережі", — йдеться у повідомленні правоохоронців.

За інформацією слідчих, підозрюваний також опублікував на своєму каналі відео, у яких стверджував, що вручення повісток громадянам України є незаконним та неконституційним. У них "фахівець" дав "поради" як вести діалог з працівниками ТЦК та уникати вручення повісток.

Зафіксовано факт того, що на своєму Youtube-каналі блогер виправдовував збройну агресію РФ проти України, розпочату у 2014 році.

Підозрюваного затримано в порядку ст. 615 КПК України. Правоохоронці скерували до суду клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі тривають слідчі дії.

Блогеру з Дрогобича повідомлено про підозру Фото: Львівська обласна прокуратура

Нагадаємо, 7 липня повідомлялося, що у РФ засудили провладного блогера Сергія Рульова. Колишній киянин перебрався до Ростова і "навчав" росіян, як боротись проти опозиції. Російська влада не оцінила його намагань.

Раніше, 6 липня, стало відомо, що блогер Анатолій Шарій отримав нову підозру за відео допитів полонених. Шарій, на думку слідства, давав поради російським окупантам, як правильно допитувати бійців ЗСУ, як знімати та що запитувати. Сюжети з українськими військовими потім використовували для дискредитації військово-політичного керівництва України.