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Воєнний фокус

Шарій отримав нову підозру за відео допитів полонених: блогер погрожує "рознести усіх"

сбу, анатолій шарій, дерзрада, допит полонених, звинувачення, підозра

Анатолій Шарій, на думку слідства, давав поради російським окупантам, як правильно допитувати бійців ЗСУ, як знімати та що запитувати. Сюжети з українськими військовими потім використовували для дискредитації військово-політичного керівництва України.

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СБУ повідомила про нову підозру проросійському пропагандисту Анатолію Шарію за те, що допомагав ФСБ РФ робити постановочні відео з допитів українських полонених. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що Служба безпеки встановила, що пропагандист виконував завдання російських спецслужб, зокрема брав участь у підготовці і поширенні постановочних відеороликів, де російські окупанти допитують українських військовополонених. Пропагандист особисто підказував ФСБ, як правильно знімати допит і які запитання ставити, а після зйомок монтував відео і вирізав з нього "невигідні" для Росії фрагменти. Сюжети з українськими військовими потім використовували для дискредитації військово-політичного керівництва України.

Слідство встановило, що пропагандист співпрацював з кадровим співробітником 5-ї служби ФСБ Косенком М. Ю через спільника у тимчасово окупованому Севастополі. Ним виявився колишній керівник ГУ Нацполіції у Вінницькій області Антон Шевцов, який вже отримав підозру у державній зраді.

Від Шевцова Шарій отримав відео допиту 2-х українських бійців, доповнив його власними коментарями, розмістив на своїх інтернет-платформах та відзвітував своїм кураторам, надіславши посилання на публікації.

Сам пропагандист у розмові зі спільником зауважив, що приховати поганий стан полонених не вдалося, попри монтаж.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Шарію про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб). Обидва фігуранти переховуються від правосуддя. В лютому 2021 року СБУ повідомила про підозру Шарію за ч 1. ст. 111 (державна зрада) і ч. 1. ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) ККУ", — повідомили в СБУ.

Шарій відреагував на ще одну підозру у держзраді

Сам проросійський пропагандист прокоментував публікацію СБУ і нове звинувачення проти себе. Він підтвердив, що користується джерелами на окупованій території і намагався їх знаходити, чого нібито ніколи не приховував.

"Я просив, щоб вони не розповідали пропагандистські промови, а просто передавали вітання рідним. Зрозуміло, що знімали їх у місцях утримання росіяни. Зрозуміло, я не вирізав усі їхні заклики не воювати з росіянами та іншу пропагандистську маячню. Зрозуміло, я висловлював свою думку про те, що деякі полонені виглядають погано. Більше того, я навіть оприлюднив наявну в мене інформацію про вбивство деяких полонених. З жодним ФСБ я ніколи не контактував, контакт був з однією людиною, яка не була засуджена українським судом, яка раніше обіймала посаду в українському МВС і сьогодні перебуває в РФ", — пише Шарій.

Він наголосив на тому, що йому незрозумілі підстави, на яких СБУ "виписує підозру українцю, який на прохання батьків українців допомагав знайти полонених".

"Я без проблем і легко доведу свою невинність у будь-якому суді світу, надавши сотні запитів батьків військовополонених і всі опубліковані мною записи. Клоуни, у мене ж оригінали залишилися, я ж вас просто рознесу в мотлох", — погрожує СБУ Шарій.

Нагадаємо, що 8 червня Шарій назвав ім'я людини, яка веде провоєнний Telegram-канал "Записки Vетерана". Йдеться про Олексія Каргапольцева, який навідріз відмовився приєднатися до тероборони Бєлгорода і "захищати" Росію.

Раніше повідомлялося, що у травні 2023 року пропагандиста Шарія затримали в Іспанії. Він заявив, що його хочуть обміняти до РФ.