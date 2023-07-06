Шарій отримав нову підозру за відео допитів полонених: блогер погрожує "рознести усіх"

Анатолій Шарій, на думку слідства, давав поради російським окупантам, як правильно допитувати бійців ЗСУ, як знімати та що запитувати. Сюжети з українськими військовими потім використовували для дискредитації військово-політичного керівництва України.

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СБУ повідомила про нову підозру проросійському пропагандисту Анатолію Шарію за те, що допомагав ФСБ РФ робити постановочні відео з допитів українських полонених. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що Служба безпеки встановила, що пропагандист виконував завдання російських спецслужб, зокрема брав участь у підготовці і поширенні постановочних відеороликів, де російські окупанти допитують українських військовополонених. Пропагандист особисто підказував ФСБ, як правильно знімати допит і які запитання ставити, а після зйомок монтував відео і вирізав з нього "невигідні" для Росії фрагменти. Сюжети з українськими військовими потім використовували для дискредитації військово-політичного керівництва України.

Слідство встановило, що пропагандист співпрацював з кадровим співробітником 5-ї служби ФСБ Косенком М. Ю через спільника у тимчасово окупованому Севастополі. Ним виявився колишній керівник ГУ Нацполіції у Вінницькій області Антон Шевцов, який вже отримав підозру у державній зраді.

Від Шевцова Шарій отримав відео допиту 2-х українських бійців, доповнив його власними коментарями, розмістив на своїх інтернет-платформах та відзвітував своїм кураторам, надіславши посилання на публікації.

Сам пропагандист у розмові зі спільником зауважив, що приховати поганий стан полонених не вдалося, попри монтаж.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Шарію про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб). Обидва фігуранти переховуються від правосуддя. В лютому 2021 року СБУ повідомила про підозру Шарію за ч 1. ст. 111 (державна зрада) і ч. 1. ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) ККУ", — повідомили в СБУ.

Шарій відреагував на ще одну підозру у держзраді

Сам проросійський пропагандист прокоментував публікацію СБУ і нове звинувачення проти себе. Він підтвердив, що користується джерелами на окупованій території і намагався їх знаходити, чого нібито ніколи не приховував.

"Я просив, щоб вони не розповідали пропагандистські промови, а просто передавали вітання рідним. Зрозуміло, що знімали їх у місцях утримання росіяни. Зрозуміло, я не вирізав усі їхні заклики не воювати з росіянами та іншу пропагандистську маячню. Зрозуміло, я висловлював свою думку про те, що деякі полонені виглядають погано. Більше того, я навіть оприлюднив наявну в мене інформацію про вбивство деяких полонених. З жодним ФСБ я ніколи не контактував, контакт був з однією людиною, яка не була засуджена українським судом, яка раніше обіймала посаду в українському МВС і сьогодні перебуває в РФ", — пише Шарій.

Він наголосив на тому, що йому незрозумілі підстави, на яких СБУ "виписує підозру українцю, який на прохання батьків українців допомагав знайти полонених".

"Я без проблем і легко доведу свою невинність у будь-якому суді світу, надавши сотні запитів батьків військовополонених і всі опубліковані мною записи. Клоуни, у мене ж оригінали залишилися, я ж вас просто рознесу в мотлох", — погрожує СБУ Шарій.

Нагадаємо, що 8 червня Шарій назвав ім'я людини, яка веде провоєнний Telegram-канал "Записки Vетерана". Йдеться про Олексія Каргапольцева, який навідріз відмовився приєднатися до тероборони Бєлгорода і "захищати" Росію.

Раніше повідомлялося, що у травні 2023 року пропагандиста Шарія затримали в Іспанії. Він заявив, що його хочуть обміняти до РФ.