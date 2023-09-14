Украинские пилоты прошли подготовку на шведских истребителях Gripen, — министр обороны

Подготовка включала испытательные полеты как на самолете, так и на тренажере, а также инструктажи для наземного персонала.

Министр обороны Швеции Пол Юнсон сообщил, что украинским пилотам разрешили испытать истребитель "Gripen", цитирует его письменное заявление Aftonbladet.

"Ориентировочный тренинг завершен, и, согласно отчету, который я получил от Вооруженных сил, обучение прошло хорошо", — говорится в заявлении.

Подготовка включала испытательные полеты как на самолете, так и на тренажере, а также инструктажи для наземного персонала.

В мае 2023 года правительство Швеции объявило о том, что принято решение пригласить украинских пилотов и наземный персонал для ознакомительного обучения по системе Gripen.

"Как мы уже говорили, мы не исключаем отправки Gripen в Украину. Опыт обучения теперь должен лечь в основу продолжающейся работы по выяснению условий для этого", — заявил Юнсон.

Что известно об истребителях Gripen

Сааб JAS 39 "Грипен" (швед. Saab JAS 39 Gripen) — шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный компанией СААБ Авионикс. JAS расшифровывается как Jakt — истребитель, Attack — штурмовик, Spaning — разведчик, "Gripen" означает "Грифон".

С 1997 года состоит на вооружении ВВС Швеции. По состоянию на 2011 год эксплуатируется за рубежом в ВВС Венгрии, Чехии, ЮАР и Таиланда.

Напомним, 12 сентября Фокус писал, что в ближайшее время шведское правительство может поручить исследовать, сколько и при каких условиях могут передать Украине истребители Gripen.

Ранее, 21 августа, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что пока они не готовы передавать Украине самолеты Gripen.

Кроме этого, 19 августа Владимир Зеленский заявил, что украинские летчики начали тестовое обучение на истребителях Gripen.