Германия и Израиль совместно разрабатывают европейскую САУ EH52: что известно о проекте

Проект нацелен на европейский рынок и на Великобританию в частности. САУ будет иметь 155-мм пушку и автоматизированную систему управления.

Оборонные компании Rheinmetall и Elbit Systems объединили усилия для создания артиллерийской установки EH52. Об этом сообщает Army Recognition.

Программа EH52 или Европейская гаубица длиной 52 калибра направлена на удовлетворение потребностей европейских армий в современных системах. Среди потенциальных заказчиков выделяют также Министерство обороны Великобритании.

Сотрудничество предполагает, что Rheinmetall предоставит шасси для разработки HX 10x10, а израильская Elbit Systems создаст башню артиллерийской установки. Предполагается, что она будет полностью автоматизированной, а пушка будет длиной 52 калибра. Инициатива немецкой компании направлена на предоставление полноценного артиллерийского решения для стран НАТО.

HX 10x10 в этой конфигурации будет играть ключевую роль в артиллерийском применении благодаря интерфейсу Artillery Truck Interface. Шасси имеет полностью автоматизированную систему обработки груза (ALHS) и универсальную раму, которая устойчива к скручиванию (UTRS), что расширяет логистические функции машины. Силовая установка грузовика соответствует стандарту EURO 6. Кабина машины получила противоминную защиту.

Напомним, Rheinmetall также представил систему для повышения ситуационной осведомленности на поле боя.

17 мая в Израиле отрапортовали об успешном испытании САУ L52 с автоматизированными системами.