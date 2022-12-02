Израиль согласился модернизировать немецкие РСЗО MARS II

Компания Elbit Systems уже разработали концепцию "Euro-PULS" для европейской реактивной артиллерии дальнего действия следующего поколения в качестве системы-преемницы РСЗО.

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Израильская компания Elbit Systems будет модернизировать ракетную артиллерию Германии. В частности, и РСЗО MARS II, которыми сейчас активно пользуются на фронте украинские военные, говорится на сайте компании.

KMW и Elbit разработали концепцию "Euro-PULS" для европейской реактивной артиллерии дальнего действия следующего поколения в качестве системы-преемницы РСЗО. Она основана на оперативной и находящейся в эксплуатации многоцелевой универсальной пусковой системе Elbit Systems (PULS) и ряде высокоточных боеприпасов.

"Я уверен, что Euro-PULS обеспечит эффективное и своевременное решение нужд европейских стран. Меня воодушевляет тот уровень интереса, который эта инициатива уже вызывает у европейских стран и стран НАТО", — прокомментировал инициативу генеральный директор Elbit System Land Иегуда Веред.

Что известно о РСЗО MARS II

Немецкая реактивная система залпового огня MARS II принята на вооружение Бундесвера в 1990 году. Недавно такая техника есть и в ВСУ – боевые машины передали Украине для противостояния российскому вторжению.

После залпа MARS-II сразу же переезжает на новое место дислокации, что позволяет скрыть ракетные установки от вражеской артиллерии. Время залпа – 55 секунд.

В отличие от HIMARS, MARS-II — на гусеничной тяге. У немецкой системы не один, а два контейнера по 6 ракет.

Напомним, в сентябре Германия передала Украине обещанные ракетные системы Mars II и 50 бронетранспортеров Dingo. В Минобороны Германии сообщили, что выполняют обещание относительно поставок вооружений.

Также Фокус писал о том, что Украина получила от Франции РСЗО LRU. Система LRU M270 аналогична немецкой модификации MARS II и была создана при участии Италии и ФРГ.