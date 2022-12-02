Ізраїль погодився модернізувати німецькі РСЗВ MARS II

Компанія Elbit Systems вже розробила концепцію "Euro-PULS" для європейської реактивної артилерії дальньої дії наступного покоління як систему-наступницю РСЗВ.

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Ізраїльська компанія Elbit Systems модернізуватиме ракетну артилерію Німеччини. Зокрема і РСЗВ MARS II, якими зараз активно користуються на фронті українські військові, йдеться на сайті компанії.

KMW та Elbit розробили концепцію "Euro-PULS" для європейської реактивної артилерії дальньої дії наступного покоління як систему-наступницю РСЗВ. Вона заснована на оперативній та багатоцільовій універсальній пусковій системі Elbit Systems (PULS), що знаходиться в експлуатації, і низці високоточних боєприпасів.

"Я впевнений, що Euro-PULS забезпечить ефективне та своєчасне вирішення потреб європейських країн. Мене надихає той рівень інтересу, який ця ініціатива вже викликає у європейських країн та країн НАТО", — прокоментував ініціативу генеральний директор Elbit System Land Єгуда Веред.

Що відомо про РСЗВ MARS-II

Німецька реактивна система залпового вогню MARS-II прийнята на озброєння Бундесверу у 1990 році. Віднедавна така техніка є і у ЗСУ — бойові машини передали Україні для протистояння російському вторгненню.

Після залпу MARS-II одразу переїжджає на нове місце дислокації, що дозволяє приховати ракетні установки від ворожої артилерії. Час залпу — 55 секунд.

На відміну від HIMARS, MARS-II — на гусеничній тязі. Німецька система має не один, а два контейнери по 6 ракет.

Нагадаємо, у вересні Німеччина передала Україні обіцяні ракетні системи Mars II та 50 бронетранспортерів Dingo. У Міноборони Німеччини повідомили, що виконують обіцянку щодо постачання озброєнь.

Також Фокус писав про те, що Україна отримала від Франції РСЗВ LRU. Система LRU M270 аналогічна німецькій модифікації MARS-II і була створена за участю Італії та ФРН.