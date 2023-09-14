Выдают водительские права людям без опыта: оккупанты придумали новый способ паспортизации

По информации подполья, на захваченных территориях противник готов "дарить" населению целый пакет "документов", если они в обмен на это оформят российское гражданство.

Российские захватчики планируют выдавать водительские удостоверения жителям временно оккупированных территорий (ВОТ) по упрощенной процедуре. Для этого необходимо будет оформить чужое гражданство. Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления (ЦНС) 14 сентября.

По информации подполья, в южных областях Украины, которые находятся под временным контролем РФ, так называемые "государственные автоинспекции" начали продвигать новую "бонусную" программу для местного населения.

Теперь, водительские права можно получить еще проще — взамен на них оккупанты предлагают оформить российский паспорт.

"Так, дорожные полицейские обещают выдачу удостоверений по упрощенной процедуре, при получении паспорта врага. Фактически оккупанты обещают за красную макулатуру весь пакет "документов", — говорится в сообщении.

Привлечь к этой программе хотят и учеников старших классов. Им рассказывают, что при наличии российского гражданства они могут получить водительское удостоверение сразу после 18-летия. Для этого необходимо будет в 17 лет пройти процедуру "упрощенной сдачи".

"То есть враг готов выдавать права без опыта, лишь бы выполнить план по паспортизации", — продолжили в ЦНС.

Напомним, 8 сентября сообщалось, что паспортные данные украинцев в оккупации с "выборов" передавали сразу в "военкоматы". Противник готовится к мобилизации на временно захваченных территориях южных областей Украины. Это одна из причин проведения "голосования".