General Dynamics предлагает обновить броневик Foxhound в британской армии

Британия создает новую программу мобильности для войска, поэтому ей заранее предлагают обновленный Foxhound Mk2.

Дочернее предприятие General Dynamics UK предлагает британской армии обновить патрульный броневик Foxhound. Об этом сообщает Defense News.

Производитель обсуждает с британской армией возможный заказ броневика Foxhound Mk 2 ride. Обновленная версия может идти с гибридным электрическим приводом, что должно соответствовать требованиям программы наземной мобильности.

В 2012 году Великобритания приобрела 400 броневиков Foxhound, чтобы пехота имела транспорт во время операций в Афганистане и Ираке. Теперь General Dynamics планирует вернуть броневик в серийное производство с обновленной версией.

"Это относительно рано, но мы описали им [британской армии], как, по нашему мнению, будет выглядеть Mk2. Это довольно активный разговор с ними относительно транспортного средства. Мы все еще ждем, чтобы увидеть, какие именно требования, но мы хотели бы, чтобы Foxhound был кандидатом", — заявил представитель компании изданию.

Сейчас программа наземной мобильности находится на стадии разработки концепции. Она будет иметь 4 категории платформ от легкозащищенных до тяжелых защищенных машин. Финансирование программы ожидается в 2025 году на сумму 1 млрд фунтов.

General Dynamics еще в 2020 создали демонстратор с Foxhound с гибридным приводом, поэтому разработку называют зрелой.

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