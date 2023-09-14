"Выглядит как не первой свежести": оккупанты стягивают в Крым военную технику — АТЕШ (фото)

Технику доставляют на оккупированный полуостров по железной дороге. Кое-что из нее оккупанты скрывают под тентами, рассказывают в подполье.

В оккупированном Крыму российские захватчики принялись стягивать военную технику. Поезд с грузовиками и танками заметили в Джанкое. Об этом сообщают участники партизансткого движения "АТЕШ".

По информации подполья, оккупанты, вероятно, собираются отправить ее в сторону материковой Украины.

В состав входят: грузовые автомобили, закрытые вагоны и крытая гусеничная техника.

"Трудно определить, какую технику скрывают оккупанты, но очевидно, что она далеко не первой свежести. Из-за значительных потерь в технике рашисты вынуждены расконсервировать старый хлам", — сообщают участники движения "АТЕШ".

Напомним, что "АТЕШ" сообщал, что во временно оккупированной Луганской области оккупационные власти планируют организовать проведение мобилизации в ряды ВС РФ после так называемых "выборов".

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму после ночных взрывов на Севастопольском морском заводе 13 августа местные жители стали признавать, что на полуостров уже окончательно пришла война.