"Ужасный сон оккупантов": "Азов" уничтожает технику и артиллерию россиян (видео)

Аэроразведчики передали собратьям расположение пяти российских БМП различной модификации, которые впоследствии были уничтожены.

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Бойцы 12-й бригады специального назначения Нацгвардии "Азов" уничтожают технику врага из артиллерии и противотанковых средств поражения. Результаты работы опубликовали в Facebook подразделения.

На видео можно увидеть пять уничтоженных российских БМП различной модификации. Все боевые машины были расположены в лесу, но это не помогло оккупантам.

"От аэроразведки и артиллерии "Азова" технике противника не спрятаться ни в капонире, ни в "зеленке", — заявили бойцы.

Уничтожение техники россиян в сентябре

Бойцы 30 бригады сообщили, что вблизи Соледара бригада уничтожает технику оккупантов. Захватчики пытались замаскировать в зданиях и среди густой растительности различные боевые машины, но в конце оккупантам так и ничего не помогло. Украинские бойцы ликвидировали ЗРК "Стрела-10", грузовики КАМАЗ и "Урал", танк и другую бронетехнику российских оккупантов.

Бойцы УДА 11 сентября зафиксировали российскую БМП на дороге и сразу уничтожили FPV-дроном. Защитники рассказали, что ликвидация техники состоялась на территории Донецкой области. Боевая машина пехоты оккупантов уже дымилась. Впоследствии бойцы запустили ударный беспилотник и ликвидировали БМП.

Бойцы 40 бригады ВСУ успешно ликвидировали пушку Д-30. Российские войска и в дальнейшем используют гражданскую инфраструктуру для того, чтобы скрыть свое оружие, но это им не удается благодаря действиям украинских артиллеристов.

Напомним, 12 сентября Александр Сырский, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, отметил работу 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского на фронте. Украинские защитники результативно проводят наступательные операции на разных участках.