Сырский показал эффектное видео работы 30 бригады ВСУ

Украинские защитники результативно проводят наступательные операции на разных участках фронта.

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Александр Сырский, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, отметил работу 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского на фронте. В Telegram 12 сентября он опубликовал соответствующее видео.

Военный положительно оценил действия подразделения. Место боев генерал-полковник не указал. На видео можно увидеть, вероятно, применение американской системы дистанционного разминирования M58 MICLIC.

"Умеют красиво работать. Слава героям", — отметил Сырский.

30 бригада ВСУ в боях с россиянами

Вблизи Соледара 30 бригада в сентябре уничтожила технику оккупантов. Захватчики пытались замаскировать в зданиях и среди густой растительности различные боевые машины, но оккупантам так и ничего не помогло. Украинские бойцы уничтожили ЗРК "Стрела-10", грузовики КАМАЗ и "Урал", танк и другую бронетехнику российских оккупантов.

Также 10 сентября "Грады" уничтожили склады с боеприпасами и горючим войск РФ в Соледаре. Аэроразведчики "Команды Вялого" зафиксировали среди многоэтажек в Донецкой области большой склад БК российских захватчиков.

В августе бойцы показали удар управляемой авиабомбы по российскому штабу, который расположили на территории Соледара. Подразделение аэроразведки скорректировало полет управляемой авиабомбы, благодаря чему взорвалось именно то здание, где прятался российский командный пункт в оккупированном городе в Донецкой области.

Бойцы 30 бригады им. князя Константина Острожского в мае уничтожили станцию РЭБ РФ. Российское средство РЭБ охотилось на украинские беспилотники, но впоследствии и само оказалось целью, которую успешно поразила артиллерия ВСУ.

Напомним, 12 сентября спикер ВСУ заявил, что Силы обороны имеют успех вблизи Бахмута. Результат наблюдается на южном направлении.