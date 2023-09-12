"Жахливий сон окупантів": "Азов" знищує техніку та артилерію росіян (відео)

Аеророзвідники передали побратимам розташування п'ятьох російських БМП різної модифікації, які згодом були знищені.

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Бійці 12-ої бригади спеціального призначення Нацгвардії "Азов" знищують техніку ворога з артилерії і протитанкових засобів ураження. Результати роботи опублікували у Facebook підрозділу.

На відео можна побачити п'ять знищених російських БМП різної модифікації. Усі бойові машини були розташовані у лісі, але це не допомогло окупантам.

"Від аеророзвідки та артилерії "Азову" техніці противника не сховатись ані в капонірі, ані в "зеленці", – заявили бійці.

Знищення техніки росіян у вересні

Бійці 30 бригади повідомили, що поблизу Соледара бригада нищить техніку окупантів. Загарбники намагалися замаскувати у будівлях та серед густої рослинності різні бойові машини, але врешті окупантам так й нічого не допомогло. Українські бійці ліквідували ЗРК "Стріла-10", вантажівки КАМАЗ та "Урал", танк й іншу бронетехніку російських окупантів.

Бійці УДА 11 вересня зафіксували російську БМП на дорозі та одразу знищили FPV-дроном. Захисники розповіли, що ліквідація техніки відбулася на території Донеччини. Бойова машина піхоти окупантів вже диміла. Згодом бійці запустили ударний безпілотник та ліквідували БМП.

Бійці 40 бригади ЗСУ успішно ліквідували гармату Д-30. Російські війська й надалі використовують цивільну інфраструктуру для того, щоб приховати свою зброю, але це їм не вдається завдяки діям українських артилеристів.

Нагадаємо, 12 вересня Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, відзначив роботу 30-ої окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького на фронті. Українські захисники результативно проводять наступальні операції на різних ділянках.