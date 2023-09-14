Силы обороны в Черном море подбили 2 российских патрульных корабля, — СтратКом ВСУ

В России таких корветов на воде всего четыре — "Василий Быков", "Дмитрий Рогачев", "Павел Державин" и "Сергей Котов".

В Черном море Силы обороны Украины повредили два российских патрульных корабля. Об этом сообщается в телеграм-канале "СтратКом ВСУ".

"14 сентября Силы обороны нанесли удары по двум патрульным кораблям проекта 22160 типа "Василий Быков" оккупационного флота России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что атака произошла в юго-западной части Черного моря.

Российское Минобороны эту ситуацию не комментировало.

Патрульные корабли проекта 22160 класса: что известно

Патрульные корабли проекта 22160 класса "Василий Быков" — серия российских патрульных кораблей (корветов) 3-го ранга с управляемым ракетным вооружением. Они предназначены для несения патрульной службы по охране территориальных вод.

В России их на воде четыре — "Василий Быков", "Дмитрий Рогачев", "Павел Державин" и "Сергей Котов".

Патрульный корабль "Василий Быков"

Для противодиверсионной обороны на проекте установлены два дистанционно-управляемых гранатомета ДП-65 и два 12,7 мм пулемета "Корд". Также корабль комплектуется двумя ручными противодиверсионными гранатометами ДП-64. Для противовоздушной и противоракетной обороны предполагается, кроме артиллерийской установки, использовать ПЗРК "Игла-С" (комплект до 8 шт) и аппаратуру РЭП.

На корабле предусмотрено базирование 12-тонного вертолета, в том числе боевых Ка-29 и Ка-52К, для которых оборудован постоянный ангар, погреба для боезапаса и зарезервировано 30 кубических метров топлива. Отдельный ангар оборудован в бортовой надстройке для БпЛА, базирующихся на корабле.

Напомним, что обнародованы снимки Севастопольского морского завода, сделанные 12 и 13 сентября. Украинская разведка сообщила, что в результате удара на территории завода были повреждены большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону".

Ранее сообщалось, что в сети появились спутниковые снимки с Крымского полуострова, которые подтверждают уничтожение российской системы ПВО С-400 в районе Евпатории.