"Предупреждение было": в СБУ рассказали, кто не дал обустроить оборону "Мрії" (видео)

По словам спикера спецслужбы Артема Дехтяренко, бойцы Нацгвардии за месяц до 24 февраля пытались пройти на территорию предприятия, где и находился самолет. Им регулярно мешали это сделать.

Самолет "Мрія" можно было спасти от разрушений со стороны российских оккупантов, однако военным не дали обустроить оборону. Об этом заявил спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко в эфире телеканала "Мы — Украина" 14 сентября.

По его словам, разговоры о том, что Российская Федерация может осуществить полномасштабное вторжение на территорию Украины ходили за несколько месяцев до 24 февраля. Украинская сторона активно готовилась к этому и пыталась обезопасить важные объекты, но не всегда это получалось сделать.

"Следователи СБУ установили, что в январе-феврале 2022 года должностные лица ГП "Антонов" фактически препятствовали военнослужащим Нацгвардии обустроить должную оборону в Гостомеле. Предупреждение о возможном вторжении России в Украину было и ГП "Антонов" имело рекомендации и предписания, что оборону нужно усиливать. Но госпредприятие препятствовало этому", — рассказывает Артем Дехтяренко.

Спикер СБУ отдельно отметил, что чиновники с ГП "Антонов" специально не подпускали военных на территорию предприятия, что и привело к разрушению самолета АН-225 "Мрія".

"Должностные лица не допускали военных на территорию предприятия, создавали искусственные препятствия и запрещали возводить оборонные и защитные сооружения. В результате это дало последствия, о которых знает весь мир. Легендарная "Мрія" и еще несколько самолетов в Гостомеле были уничтожены", — подытожил представитель СБУ.

Напомним, СМИ показали, как выглядит "Мрія" спустя полтора года после уничтожения. Самолет Ан-225 не подлежит восстановлению после удара ВС РФ, однако его хвостовое оперение может быть использовано при создании нового авиалайнера.