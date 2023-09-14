Падение дронов РФ в Румынии: Минобороны еще больше ограничило полеты на границе с Украиной

Никаким пилотируемым или беспилотным летательным аппаратам не разрешается летать в этих зонах ограничения, за исключением государственных самолетов.

В Румынии с 13 сентября Министерство транспорта и инфраструктуры совместно с Министерством национальной обороны ввели дополнительные ограничения полетов в воздушном пространстве, граничащем с Украиной. Об этом сообщается на сайте Минобороны Румынии.

Отмечается, что полеты ограничили в северной части города Добруджа, между Сулиной и Галац, на расстоянии 20-30 км от украинской границы.

Сообщение об ограничении полетов уже разослали через официальные каналы связи компетентными гражданскими и военными аэронавигационными органами. В Румынии ранее уже ограничивали полеты вблизи границ с Украиной на расстоянии 8 км.

"Никаким пилотируемым или беспилотным летательным аппаратам не разрешается летать в этих зонах ограничения, за исключением государственных самолетов (включая SMURD и самолеты экстренной помощи). На фоне усиления российских атак на украинские порты на Дунае возникла необходимость в продлении ограничений для обеспечения более эффективного мониторинга и контроля за использованием воздушного пространства", — говорится в сообщении.

Полеты гражданских самолетов в аэродромном диспетчерском районе аэропорта Тулча не затрагиваются.

Напомним, что в румынском селе Плауру, которое страдает от налетов дронов ВС РФ на украинские порты Измаил и Рени, принялись строить бомбоубежища для местных жителей.

Ранее сообщалось, что мэр коммуны Чаталкиой в Румынии попросил отселить в безопасное место жителей села Плауру, которое расположено в 300 метрах от порта Измаил, который систематически Россия атакует "шахедами".