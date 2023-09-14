Второй по величине в мире: в Польше заработал завод по производству HIMARS

По словам вице-президент компании Lockheed Martin Джонатана Хойла, системы HIMARS, стали ключевым оборудованием для большинства армий НАТО и доказали свою эффективность в Украине.

Американский военно-промышленный концерн Lockheed Martin открыл на территории Польши, в городе Мелец, завод по производству американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сказал вице-президент компании в Европе Джонатан Хойл изданию PAP.

Джонатан Хойл отметил, что завод в Мелеце является вторым по величине производственным центром Lockheed Martin в мире.

"Единственным более крупным заводом остается наше производство в Гринвилле в США", — заявил вице-президент концерна.

Как отмечает Хойл, война в Украине выявила необходимость инвестиций в оружие, производство которого не было приоритетным для НАТО в течение последних 20 лет. Он подчеркнул, что системы HIMARS доказали свою эффективность на украинском фронте.

"Этот конфликт показал, как важно вести точный огонь. Производимые нами установки HIMARS стали ключевым оборудованием для большинства армий НАТО. Они служат сдерживающим фактором, но если возникает такая ситуация, в которой их необходимо применить, они дают возможность нанести сильный и очень точный удар. Это показали в Украине", — сказал Джонатан Хойл.

Вице-президент Lockheed Martin также акцентировал внимание на важности создания альтернативных площадок производства. По его словам, пандемия показала, что концентрация всей промышленности в одном месте сопряжена с большими рисками.

Напомним, 3 августа стало известно, что в Румынии строят завод по производству самых современных ракет для ЗРК Patriot. На первых этапах на румынском заводе будут только собирать готовую ракету. Однако далее компания Raytheon передаст технологии для полноценного производства.

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