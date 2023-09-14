Из-за регулярных обстрелов на Херсонщине объявили обязательную эвакуацию из 30 населенных пунктов (видео)

В ОВА призвали родителей не подвергать детей опасности и покинуть населенные пункты, которые находятся под обстрелами.

Совет обороны Херсонской области принял решение об обязательной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов, которые постоянно обстреливает враг. Об этом 14 сентября сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Речь идет о следующих населенных пунктах:

Веселое,

Берислав,

Новоберислав,

Змеевка,

Красный Маяк,

Тягинка,

Львов,

Ольговка,

Бургунка,

Николаевка,

Одрадокаменка,

Мыловое,

Качкаровка,

Дудчаны,

Новокаиры,

Золотая Балка,

Михайловка,

Гавриловка,

Осокоровка,

Никольское,

Понятовка,

Токаревка,

Белозерка,

Береговое,

Великанское,

Днепровское,

Антоновка,

Садовое,

Камышаны,

Зимовник,

Приозерное.

"Дети должны расти и учиться в нормальных условиях, а не под канонаду российской артиллерии... Уважаемые родители! Не подвергайте своих детей опасности. Эвакуируйтесь. Мы готовы помочь вам с выездом и устройством на новом месте", — отметил Прокудин.

Также на Херсонщине увеличить продолжительность комендантского часа с 20:00 до 6:00.

Начальник ОВА проинформировал, что предприниматели области обратились с просьбой увеличить время продажи алкоголя, но Совет обороны Херсонской области ее отклонил.

Напомним, что 14 сентября ВС РФ обстреляли из артиллерии село Новодмитровка на Херсонщине. Вражеские снаряды попали по частному дому. В результате атаки 6-летний мальчик погиб. Его 13-летнего брата госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что ВС РФ на катерах пытались штурмовать Херсон. Эти группы были уничтожены украинскими военными.