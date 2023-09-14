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Из-за регулярных обстрелов на Херсонщине объявили обязательную эвакуацию из 30 населенных пунктов (видео)

Юлия Шевченко
Фото: Facebook / ОК Північ

В ОВА призвали родителей не подвергать детей опасности и покинуть населенные пункты, которые находятся под обстрелами.

Совет обороны Херсонской области принял решение об обязательной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов, которые постоянно обстреливает враг. Об этом 14 сентября сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Речь идет о следующих населенных пунктах:

  • Веселое,
  • Берислав,
  • Новоберислав,
  • Змеевка,
  • Красный Маяк,
  • Тягинка,
  • Львов,
  • Ольговка,
  • Бургунка,
  • Николаевка,
  • Одрадокаменка,
  • Мыловое,
  • Качкаровка,
  • Дудчаны,
  • Новокаиры,
  • Золотая Балка,
  • Михайловка,
  • Гавриловка,
  • Осокоровка,
  • Никольское,
  • Понятовка,
  • Токаревка,
  • Белозерка,
  • Береговое,
  • Великанское,
  • Днепровское,
  • Антоновка,
  • Садовое,
  • Камышаны,
  • Зимовник,
  • Приозерное.

"Дети должны расти и учиться в нормальных условиях, а не под канонаду российской артиллерии... Уважаемые родители! Не подвергайте своих детей опасности. Эвакуируйтесь. Мы готовы помочь вам с выездом и устройством на новом месте", — отметил Прокудин.

Также на Херсонщине увеличить продолжительность комендантского часа с 20:00 до 6:00.

Начальник ОВА проинформировал, что предприниматели области обратились с просьбой увеличить время продажи алкоголя, но Совет обороны Херсонской области ее отклонил.

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Напомним, что 14 сентября ВС РФ обстреляли из артиллерии село Новодмитровка на Херсонщине. Вражеские снаряды попали по частному дому. В результате атаки 6-летний мальчик погиб. Его 13-летнего брата госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что ВС РФ на катерах пытались штурмовать Херсон. Эти группы были уничтожены украинскими военными.