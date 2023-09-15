ООН не сможет наказать Россию, если Кремль получит оружие от Северной Кореи, — эксперт

По словам аналитика Симона Веземана, Запад может отправить Украине больше оружия, чтобы ответить РФ на сотрудничество с КНДР. Однако, по его словам, из ООН Россию не исключат.

ООН не сможет как-то наказать РФ, если она начнет импортировать оружие из Северной Кореи для войны против Украины. Об этом заявил старший научный сотрудник Стокгольмского международного института исследования проблем мира Симон Веземан изданию Newsweek.

По его словам, шансы на исключение России из ООН – или даже из Совета Безопасности – очень малы.

"Остается возможность введения дополнительных санкций, и некоторые государства хотят ввести санкции, если Россия будет явно игнорировать санкции ООН в отношении Северной Кореи", — сказал он.

Однако, по словам Веземана, Запад может отправить Украине больше оружия, чтобы ответить РФ на сотрудничество с КНДР.

Также эксперт отметил, что согласно резолюции 2270 ООН, любой экспорт и импорт из КНДР предметов, которые повышают оперативные возможности вооруженных сил, запрещен. Это касается не только военной техники, но даже бронежилетов и касок.

"Дополнительный текст в 2270 подчеркивает, что единственным исключением будет чисто гуманитарная помощь, и то только тогда, когда комитет ООН, наблюдающий за корейскими санкциями, будет уведомлен заранее", — сказал Веземан.

Отметим, что президент РФ Владимир Путин скрыл детали визита Ким Чен Ына в РФ, чтобы не усилить санкции. По данным аналитиков ISW, в России существуют опасения относительно возможности введения дополнительных международных санкций против страны из-за потенциальной торговли с Северной Кореей.

Напомним, что СМИ сообщали, что встреча Ким Чен Ына и Путина показала, насколько они нужны друг другу. Эксперты считают, что Владимир Путин очень серьезно относится к Ким Чен Ыну. По их мнению, президент РФ может видеть в главе КНДР "антиамериканского партнера".