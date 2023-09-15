ВСУ не нужен выход к Азовскому морю: достаточно перерезать ключевые ж/д, — Atlantic Council

По данным аналитического центра, всем крупным победам Украины за 18 месяцев войны предшествовали операции, которые нарушали логистику ВС РФ. Похожее происходит и сейчас, только масштаб этих процессов стал еще больше — по всей линии фронта на юге и востоке.

Любое соглашение — земли в обмен на мир — предоставило бы российскому президенту Владимиру Путину вознаграждение за вторжение в Украину. Затем, перегруппировавшись и перевооружившись, ВС РФ возобновили бы военную кампанию. Об этом сообщается в публикации Atlantic Council.

Любое прекращение огня в Украине будет только паузой, как следствие, победой РФ и поражением устоявшегося миропорядка. Более того, это обречет миллионы украинских граждан жить под постоянной российской оккупацией. У властей Украины есть моральное обязательство не допустить подобного развития событий, они заявили, что не намерены жертвовать своими соотечественниками, и партнерам Украины следует придерживаться такой же позиции, отмечает Деннис Солтис, канадский профессор сравнительной политологии, специализирующийся в Евразийском регионе.

По его словам, пессимизм, который вызывают на Западе результаты украинского контрнаступления, сопряжен с далекими от реальности ожиданиями и теми возможностями, которые сейчас есть у Украины. Автор отмечает, что Киев не получил необходимых вооружений, таких как истребители F-16, дальнобойные ракеты и нужное количество танков, и другой бронетехники.

Украина также ограничена в ведении боевых действий. Есть ряд запретов, например не атаковать территории РФ. В подобных условиях Кремль может беспрепятственно бомбить гражданскую инфраструктуру Украины, в то время как собственная инфраструктура и логистические маршруты остаются в безопасности и не подвергаются ответным атакам.

Стороны конфликта воюют в неравных условиях, и преимущество на поле боя неизбежно оказывается у РФ.

Оценивать успешность контрнаступления стоит не столько и не только по деоккупированной площади, а, скорее, по количеству уничтоженной военной техники и личного состава. Так общая картина происходящего выглядит более многообещающей.

Всем крупным победам Украины за 18 месяцев войны предшествовали масштабные операции, чтобы ослабить российские силы и повредить логистику. Так было во время Битвы за Киев в первые недели большой войны, во время контрнаступления в Харьковской области полгода спустя и в Херсонской области. Похожее происходит и сейчас, правда, масштаб этих процессов еще больший — по всей линии фронта юга и востока Украины.

На текущем этапе Силы обороны Украины успешно преодолели плотно заминированные поля и прорвали первые линии российской обороны. Причем достичь этого удалось без вовлечения основных сил, подготовленных партнерами.

Из-за того, что украинская бронетехника уязвима перед российской авиацией, артиллерией и дронами, ВСУ в основном полагаются на пехоту, по словам главы ГУР Кирилла Буданова. По этой же причине наступление Украины не будет слишком уж зависеть от зимних погодных условий.

Силам обороны не так уж важно выйти к побережью Азовского моря. Многие аналитики считают, что будет достаточно перекрыть ключевые линии снабжения российских войск — железные и автодороги через так называемый сухопутный коридор с Крымом. Это, по сути, изолирует российскую группировку на юге Украины — и снабжение будет идти только через Крымский мост.

Напомним, что Генштаб Украины подтвердил освобождение поселка возле Бахмута.

Также Фокус в своем материале объяснял, может ли Илон Маск отключить Starlink и чем это грозит Украине.