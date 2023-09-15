Новая эра морской войны: удар по Севастополю стал переломным моментом в военной парадигме

Британский адмирал Бен Ки отметил, что успешные удары украинских военных показывают, какие виды наступательных возможностей и тактики должны рассмотреть ВМС Великобритании, и от каких угроз следует защищаться.

Через несколько часов после того, как Украина уничтожила в Севастополе российскую подводную лодку "Ростов-на-Дону" адмирал ВМС Великобритании Бен Ки провозгласил наступление новой эры морской войны. По его словам безэкипажные надводные аппараты (USV) и автоматизация привели к "переломному моменту" в боевых столкновениях на море. Об этом 13 сентября сообщили обозреватели Defence One.

По мнению британского адмирала, последний эпохальный перелом произошел в начале 1900-х годов, когда с появлением новой брони, артиллерии и ввиду достижения в области силовых установок, британское и немецкое военно-морское командование вынуждено было пересмотреть свои стратегии.

"Мы снова столкнулись с чем-то совершенно новым, со сменой парадигмы", — заявил Ки, выступая на выставке вооружений DSEI в Лондоне.

Особо важным для британских ВМС Ки назвал удары Украины по Черноморскому флоту РФ с помощью ракет и беспилотных кораблей, начиненных взрывчаткой. С одной стороны, успешные удары украинских военных показывают военно-морским силам, какие виды наступательных возможностей и тактики им следует рассмотреть для себя, сказал Ки. С другой стороны, успех таких атак означает, что ВМС должны пересмотреть свои оборонительные стратегии.

"Великобритания должна убедиться, что мы не окажемся уязвимыми к тем же самым действиям, которые украинцам удалось предпринять против россиян", — подчеркнул Ки.

Ранее сообщалось, что ракетный удар по судоремонтному заводу в Севастополе 13 сентября поставил под угрозу поддержку флота РФ в боевой готовности. Согласно данным британской разведки, ремонт сухих доков может занять много месяцев.