"Изумительная музыка и движения красивые": Путин — о мирных переговорах и совместном танго Киева и Москвы (видео)

Российский политик выразил уверенность в военной победе. По его словам, Украине якобы "важно не забыть гопак", а в конечном итоге всем придется плясать под "Барыню". Некоторые журналисты увидели в этом намек на то, что преемником Путина должна стать Ксения Собчак.

Российский президент Владимир Путин прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкен о мирных переговорах и метафору о том, что Украина и РФ могут "станцевать свое танго". По словам Путина, американцы не умеют танцевать танго, а все решают силой: угрозами и санкциями. Об этом сообщает "РБК".

"Что касается американцев, они сами не умеют танцевать этого танго. Они все решают… это, конечно, замечательно, это изумительная музыка и движения красивые, но Соединенные Штаты все пытаются решать с позиции силы: с помощью экономических санкций, либо финансовых ограничений, угрозы применения военной силы", — заявил Путин.

Он добавил, что Кремль никогда не отказывался от переговоров.

"Поэтому пожалуйста, если другая сторона хочет — пусть делает. Скажет об этом прямо", — сказал российский президент, добавив к метафоре слова о том, что для Украины якобы "важно не забыть гопак", поскольку в противном случае будут все время под чужую дудку и музыку плясать.

"А плясать так или иначе всем придется под "Барыню", или, в лучшем случае, "Козачка", — уточнил президент страны-агрессора, судя по всему, считающий, что России, несмотря на многочисленные потери, все же по силам добиться победы в военным путем.

"Барыня" — русская и белорусская плясовая песня с задорно-ироническим настроем, в основе которой конфликт между "барыней" (помещицей) и "мужиком" (крепостным).

Публицист Станислав Белковский допустил, что этими заявлениями Путин намекает на то, что его преемником должна стать Ксения Собчак, Telegram-канал которой носит название "Кровавая барыня".

Путин — о мирных переговорах с Украиной

Напомним, что 12 сентября Путин заявил, что передача урановых снарядов Украине вредит российским войскам.

Также сообщалось, что специалист по языку тела рассказал о том, как "костедробительно" Путин пожал руку Ким Чен Ыну, который, в свою очередь, выглядел слабым.