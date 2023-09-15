Наводил ракеты РФ на Николаев: СБУ разоблачила новые преступления блогера-миллионника Подоляки

Для наведения вражеского оружия на город контентмейкер получал разведданные от экс-главы Николаевской окружной прокуратуры. Сейчас второй отбывает пожизненное заключение за госизмену.

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила новые преступления прокремлевского блогера-миллионника Юрия Подоляки, который скрывается от правосудия на территории России. Об этом сообщает СБУ.

Ранее правоохранители задокументировали его участие в проведении информационно-психологических операций против Украины по заказу российских спецслужб.

"Сейчас установлены факты причастности Подоляки к корректировке ракетных ударов агрессора по Николаеву в начале полномасштабного вторжения РФ", — говорится в сообщении.

Известно, что для наведения вражеского оружия на город блогер получал разведданные от своего информатора — экс-главы Николаевской окружной прокуратуры, который сейчас отбывает пожизненное заключение за госизмену.

Полученные от чиновника сведения Подоляка переправлял своим "кураторам" из российских спецслужб.

"Больше всего оккупантов интересовали локации Сил обороны и последствия вражеских "прилетов" на территории города", — отметили в СБУ.

Также прокурор-предатель "сливал" россиянам данные о российских военнопленных и информацию о суточных паролях на украинских блокпостах.

По данным следствия, коммуникация между Подолякой и его информатором происходила через Телеграмм-канал в виде текстовых сообщений.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности дополнительно сообщили блогеру о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Отмечают, что правоохранительные уже сообщали ему о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины.

"Поскольку фигурант скрывается от правосудия на территории рф, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности", — подчеркнули сотрудники СБУ.

Напомним, 2 сентября российское медиа Baza сообщил, что российскому блогеру и автору Telegram-канала Moscow Calling Андрею Куршину грозит до 10 лет колонии из-за двух постов в 2022 году. Его обвиняют в "распространении фейков" об армии РФ, в частности, где он писал о российских обстрелах Запорожской области и ударе по дамбе на реке Ингулец под Херсоном.