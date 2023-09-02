"Высказывался за поражение РФ в СВО": российскому блогеру грозит до 10 лет колонии

Андрея Куршина обвиняют в двух публикациях — о военном преступлении ВС РФ после удара по дамбе на реке Ингулец, и об обстреле роддома в Запорожской области, в результате которого погиб ребенок.

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Российскому блогеру и автору Telegram-канала Moscow Calling грозит до 10 лет колонии из-за двух постов в 2022 году. Ему вменяют "распространение фейков" про армию РФ, в частности, где он писал о российских обстрелах Запорожской области и ударе по дамбе на реке Ингулец под Херсоном. Об этом 2 сентября сообщил российский канал Baza.

По данным авторов публикации, уголовное дело на него возбудили из-за двух постов в Moscow Calling от 14 сентября 2022, в котором говорилось о военном преступлении ВС РФ, и от 23 ноября прошлого года, где было сказано об обстреле родильного отделения ЦРКБ Вольнянского района.

По другим данным, в качестве доказательств обвинение предоставило экспертизу Московского исследовательского центра и ответ Генштаба по факту двух публикаций в канале Moscow Calling.

Еще в апреле разобраться с Moscow Calling призывали Z-каналы. Они, в частности, утверждали, что Куршин "неоднократно и публично высказывался за поражение РФ в СВО и скорейший развал страны с гражданской войной внутри нее". Теперь же некоторые российские "военкоры" не скрывают своей радости по случаю задержания Куршина.

Однако, якобы по данным украинских ресурсов, в 2014 Куршин поддерживал ополченцев Донбасса и собирал для них оружие с амуницией.

"Теперь Куршину может грозить от 5 до 10 лет колонии. Мужчина частично признал свою вину. Сегодня Черемушкинский суд Москвы должен избрать ему меру пресечения", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что по информации агентства ТАСС, администратора Moscow Calling Андрея Куршина задержали 31 августа. Российские медиа обнародовали видео, где запечатлен момент задержания, в ходе которого сотрудники правоохранительных органов предъявляют Куршину документы на Ленинградском вокзале.