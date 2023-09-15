После сбора данных на "выборах": оккупанты на Херсонщине начали выдавать повестки, — ЦНС

По данным подполья, захватчики ведут подготовку к призыву военнообязанных жителей на службу в ВС РФ, уже разработали мобилизационный план и начали выдачу повесток офицерам запаса.

Россия активизирует мобилизацию местных жителей на временно оккупированных территориях Херсона и Донбасса с целью использования их в вооруженных действиях против Украины. Об этом информирует Центр национального сопротивления .

"На временно оккупированных территориях идет подготовка к началу мобилизации местного населения на войну против Родины", — заявляют в Спротиве.

Согласно информации из подпольных источников, на территории Херсонской области, которая была захвачена Россией, проводится подготовка к мобилизации военнообязанных местных жителей для службы в российской армии.

Сообщается, что "военные" работают на основе данных, которые украинцы предоставляли во время фейковых выборов и раздачи продуктовых наборов.

Кроме того, в Донецкой области во время так называемых выборов раздали 100 повесток. Также военкоматы активно собирают данные о лицах 2006 года рождения с прицелом на мобилизацию в 2024 году.

Недавно, Министерство обороны Российской Федерации выступило с предложением ввести воинский учет для заключенных. Согласно документу, лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, должны будут становиться на воинский учет в исправительных учреждениях без явки в военкомат.

Для призывников и военнообязанных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, предлагается ввести понятие "особого воинского учета".

Напомним, 28 августа ФСБ обвинила экс-дипломата США в сборе данных о мобилизации. По версии российских силовиков, Роберт Шонов якобы передавал информацию сотрудникам политического отдела о том, как мобилизация в РФ может влиять на протестные настроения граждан накануне президентских выборов 2024 года.