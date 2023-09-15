"Ротация не предусмотрена": в Госдуме заявили, что до конца войны не отпустят мобилизованных

По словам руководителя комитета по обороне Андрея Картаполова, россияне вернутся домой после завершения т.н. "СВО". Но мобилизованным положен отпуск за каждые полгода войны.

Возвращение россиян, мобилизованных осенью 2022 года, не предвидится до завершения боевых действий в Украине. Такое заявление сделал руководитель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов в интервью "Лента.ру".

"Они вернутся домой после завершения специальной военной операции, — заявил Картаполов. — Ротация никакая не предусмотрена. Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев".

По словам российского чиновника, мобилизованные сейчас находятся в отпуске.

Прежде губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявлял, что просил президента и министра обороны РФ провести ротацию мобилизованных. По его словам, российские военнослужащие находятся в Украине уже в течение 11 месяцев и им "безусловно требуется ротация".

В свою очередь, депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что не видит, за счет чего можно было бы проводить ротацию, поскольку, по его словам новой мобилизации точно не будет, а сейчас идет набор контрактных служащих.

Гурулев считает, что новая волна мобилизация будет неэффективной, и экономика РФ лишится рабочих рук.

Напомним, что, по данным Генштаба ВСУ, в РФ вскоре начнется массовая мобилизация: призвать должны до 700 тысяч человек.

Также сообщалось, что ФСБ обвинила бывшего американского дипломата в сборе данных о мобилизации.