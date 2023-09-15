Воины 46 бригады ДШВ рассказали подробности применения БМ-21 "Град" на фронте (видео)

Артиллеристы ДШВ заявили, что снарядов к РСЗО хватает, а вот российских целей уже недостаточно.

Бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады десантных войск успешно освобождают украинскую землю от врагов эффективно, применяя реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град". Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в Facebook сообщило подробности.

Реактивный дивизион работал на разных направлениях. В частности, бойцы воевали в Соледаре, в районе Бахмута, а также на Херсонщине и Николаевщине.

Защитники рассказали, что работают по пехоте и минометным расчетам. По разрушенным населенным пунктам бойцы все же стараются не применить оружие, ведь российские оккупанты этим и в дальнейшем занимаются, уничтожая украинскую землю.

"Работаем слаженно, быстренько, по целям приходит хорошо", — рассказали десантники.

Бойцы ДШВ заявили, что снарядов хватает, а вот целей уже недостаточно. В последние дни защитники нанесли поражение российскому минометному расчету и пехоте.

Применение "Градов" ВСУ на фронте

Украинские "Грады" 10 сентября ликвидировали склады с боеприпасами и горючим РФ в Соледаре. Аэроразведчики "Команды Вялого" зафиксировали среди многоэтажек в Донецкой области большой объект российских захватчиков, который впоследствии был ликвидирован.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал работу РСЗО Vampire на передовой. РСЗО Vampire — это чешский аналог советского "Града" с некоторыми изменениями в шасси и управлении. Боевая машина управляется изнутри кабины, но есть возможность дистанционного запуска с помощью переносного устройства.

Напомним, в июле новосозданная 22-я ОМБр эффектно накрыла "Градом" россиян под Бахмутом. Украинская РСЗО нанесла удары по лесополосе, в которой аэроразведчики обнаружили оккупантов.