"Калибр этой машины очень разрушительный": танкисты бригады "Спартан" показали видео работы в наступлении

Танкисты прикрывают украинских штурмовиков, которые осуществляют атаку окопов противника или проводят эвакуацию раненых с поля боя.

Танки — оружие наступления, которое помогает уничтожать врагов и прорывать укрепления. Видео работы бригады "Спартан" Национальной гвардии Украины опубликовал в Telegram министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Бойцы рассказали, что танкисты это очень грозные и мотивированные люди. Они всегда идут первым в бой, а их профессиональный уровень дает возможность спасти большое количество жизней.

Эту технику активно используют в наступлении, в частности, на Запорожском направлении. Пушка позволяет ликвидировать любые цели.

"Калибр этой машины очень разрушительный", — заявили воины.

В бригаде Нацгвардии также рассказали, что мощный калибр, который в щепки разбирает вражеские позиции, ликвидирует российскую технику. Танк защищает своим бронированным "телом" штурмовиков, которые осуществляют атаку окопов противника или проводят эвакуацию раненых. Уничтожение российских оккупантов будет продолжаться и в дальнейшем.

День танкиста в Украине

День танковых войск в Украине отметили 14 сентября. Указ Президента Украины от 9 сентября 2023 года установил соответствующую дату. До этого времени в нашем государстве эту торжественную дату отмечали во второе воскресенье сентября, которая досталась в наследство от Советского Союза.

Напомним, 14 сентября танкист из города Мукачево Василий Дудинец рассказал, как направил начиненный взрывчаткой трофейный танк на российские позиции. Он мог погибнуть на сознательно пошел на риски.

Также в День танковых войск бойцы 14 бригады рассказали подробности боев. Защитники отметили, что россияне пытаются использовать максимум возможностей боевой машины, чтобы украинские защитники остались живы и уничтожить как можно больше российских захватчиков.