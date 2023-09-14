По случаю Дня танкиста механик-водитель танка-камикадзе рассказал подробности боев (фото)

Воин из города Мукачево, который направил начиненный взрывчаткой трофейный танк на российские позиции, не считает себя героем и готов снова к бою.

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Василий Дудинец из состава 128-й бригады решился повести нашпигованный взрывчаткой танк, чтобы эффективно уничтожить вражеские позиции. По случаю Дня танкиста, 14 сентября, он рассказал подробности, пишет "Укрінформ".

Защитник рассказал, что служил в армии двадцать лет назад. В "Десне" он учился на танкиста. С началом полномасштабной войны пошел в ТЦК. Впоследствии оказался в составе 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в должности водителя-механика танка.

На днях о Василии Дудинце услышала вся страна. Именно воин из города Мукачево направил начиненный взрывчаткой трофейный танк на российские позиции. После этого случая за ним закрепился позывной "Камикадзе".

Ехать в боевой машине мог только ехать кто-то один. Согласился выполнить миссию именно Василий. Его задачей было провести боевую машину необходимый отрезок пути и быстро оставить, а взорвать ее должны были дистанционно уже другие воины. Такое мероприятие было рискованным, поскольку враг мог подбить технику по дороге, а шансов выжить не было бы.

"С другой стороны, это легкая и быстрая смерть. Поэтому я и решился", — пояснил защитник.

Славы боец не ищет и лавров после этого случая танкист на себя не примеряет. Он несколько раз во время разговора повторял, что главное в армии — каждому качественно делать свою работу.

Как ВСУ применили танк-камикадзе на Запорожье

Пресс-офицер 128 бригады 10 сентября сообщил, что в боях на юге защитники применили танк-камикадзе. Механик-водитель, рискуя жизнью, пытался довезти обложенный взрывчаткой танк к вражеским позициям на расстояние всего одного выстрела. Героем оказался Василий Дудинец из Мукачево.

Напомним, в июне россияне нашпиговали танк взрывчаткой и отправили на позиции ВСУ. Попытка атаковать украинских защитников не удалась, поскольку тяжелая бронетехника наехала на мину и был добит гранатометчиком из РПГ.