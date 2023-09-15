"Пришло время лишить Москву права вето": в ОП хотят перезагрузки состава Совбеза ООН

По словам Михаила Подоляка, Москва незаконно занимает место в организации и пользуется своим положением. Во время Генассамблеи в США у ООН будет шанс все изменить.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что у организации объединенных наций (ООН) еще есть шанс восстановить свою репутацию, но для этого необходима перезагрузка. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х (нынешнее название Twitter, — ред.) 15 сентября.

По его словам, перезагрузка Совета безопасности ООН — это то, что необходимо сегодня глобальным институтам. Это может быть "первый шаг на пути к восстановлению репутации, возвращению к стабильности и укреплению порядка безопасности".

"Нынешний состав этого органа и аккредитованные в нем "глобальные игроки" уже давно не отвечают текущему положению дел в современном мире, и инструмент непостоянного членства не способен исправить эту ситуацию. На глобальное признание претендуют многие региональные игроки, и у них есть на то свои причины", — заявил Михаил Подоляк.

Отдельно советник главы ОП отметил, что как минимум одна страна на сегодняшний день незаконно занимает свое место в Совете безопасности ООН. Речь про Российскую Федерацию, которая активно торгует своим правом вето и вкладывает колоссальные ресурсы в то, чтобы подорвать имеющееся международное право.

На следующей неделе в США начнется ежегодная сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Эта площадка, по мнению Михаила Подоляка, может стать идеальным местом для решительных действий.

"Пришло время лишить Москву права вето, обновить Совет Безопасности и восстановить доверие к ООН", — подытожил представитель ОП.

Напомним, 14 сентября сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на заседании Совбеза ООН. Журналисты Politico ссылаются на заявление неназванного западного дипломата, которому известны планы Генеральной Ассамблеи.