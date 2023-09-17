Кровь и земля: военная из "Магуры" показала кадры их штурма на передовой (видео)

Видеокадры сняла боец с позывным "Айри", которая ушла на фронт, чтобы отомстить российским оккупантам за террор в ее родной Буче.

Украинские военные продолжают контрнаступление на Токмацком направлении, несмотря на сложную обстановку и потери в живой силе. Короткое видео того, как бойцы 47-й ОМБр "Магура" оттесняют оккупантов сняла женщина-военная с позывным "Айри", а опубликовал кадры главред медиа "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в своем Telegram-канале.

На видео запечатлена работа штурмовиков во время контрнаступления. Против российских оккупантов бойцы ВСУ применяют стрелковое оружие и гранатометы. Передвигаются они по узким вырытым в земле траншеям. В кадр также попал и раненый украинский военный, который лежит в окопе. Очевидно, ему уже успели оказать первую помощь, так как другой боец проверяет состояние его повязки из бинтов, которая пропиталась кровью.

Отметим, что Юрий Бутусов рассказал историю женщины-оператора, снявшей эти кадры непосредственно с передовой. Она выполняет боевые задачи на фронте вместе с остальными бойцами бригады "Магура". До полномасштабного вторжения ВС РФ в Украине женщина работала педагогом в школе. По словам Бутусова, после оккупации Бучи и террора, который российские военные устроили в городе, украинка ушла на фронт, чтобы отомстить за родной город. В рядах ВСУ штурмовик получила позывной "Айри".

Напомним, на этой неделе бойцы бригады "Магура" применили против российской техники FPV-дрон. Бойцы применили FPV-дрон во время движения российской техники. Боевая машина была поражена. Это произошло на Мелитопольском направлении фронта.

А в конце августа зарубежные СМИ писали о том, что контрнаступление ВСУ началось для военнослужащих 47-й бригады "Магура" очень тяжело. Бригада уже накопила опыт, особенно в разминировании, и действует более методично. Несмотря на это, бои проходят очень тяжело. Сейчас главная проблема бригады, по словам журналистов, — это частые ранения бойцов и недостаток времени на обучение и адаптацию новых военных, которые приходят на место раненых и убитых.