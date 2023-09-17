"Риск чрезвычайно высок": президент Финляндии о применении ядерного оружия в Украине

Саули Ниинисте поддержал американского коллегу Джо Байдена в том, что он крайне осторожно относится к предоставлению ВСУ более дальнобойного оружия, так как это может спровоцировать накал конфликта.

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил о том, что риск применения ядерного оружия в Украине чрезвычайно высок. Об этом в воскресенье, 17 сентября, написало издание The New York Times.

"Война в Украине будет длиться долго, а войны могут идти по неожиданным путям, вплоть до применения ядерного оружия", — сказал политик.

По его словам, европейцам не следует сбрасывать со счетов риски более масштабной войны. Политик в своем интервью изданию предостерег европейских лидеров и граждан от самоуспокоенности в связи с риском эскалации войны России против Украины.

"Мы находимся в очень деликатной ситуации. Даже незначительные вещи могут сильно изменить ситуацию, и, к сожалению, в худшую сторону. В этом и заключается риск таких крупномасштабных военных действий. Риск того, что ядерное оружие может быть применено, огромен", — считает президент Финляндии.

Как пояснил Ниисте, его слова являются ответом тем, кто критикует "слишком осторожную" политику Байдена или Шольца о передаче Украине дальнобойных ракет.

Напомним, в начале июня 2023 года аналитики Стокгольмского института исследования проблем мира заявили о том, что Россия нарастила количество ядерных боеголовок. По состоянию на январь 2023 года, как отмечают аналитики, РФ увеличила количество ядерных ракет с 1588 до 1674 единиц.

В это же время в США рассказали, как ответят на применение РФ ядерного оружия в Украине. По словам экс-военного атташе в посольстве США в России Кевина Райана, у Запада нет четкого предписания по ответу на ядерный удар Москвы. В качестве реакции рассматривают передачу Киеву оружия дальнего действия.