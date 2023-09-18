Дали 6 лет: в РФ судили женщину, которая уклонялась от мобилизации из-за беременности

Суд признал, что беременность не является основанием для уклонения от службы в период войны. Военный прокурор отметил, что женщина не уволилась из рядов ВС РФ и продолжала пользоваться льготами.

В РФ стало известно о первом уголовном деле об уклонении от мобилизации против женщины. Она не явилась в часть из-за беременности, но ей все равно назначили шесть лет тюрьмы. Об этом пишет "Коммерсант".

Женщина-военнослужащая не явилась в воинскую часть после объявления мобилизации в РФ. При этом еще до возбуждения дела она получила в медицинской роте рекомендацию о временном освобождении от службы в связи с беременностью и наличием ребенка 2018 года рождения.

Однако военный прокурор не принял эти аргументы, попросив вынести ефрейтору обвинительный приговор. Он заявил, что подсудимая не уволилась с военной службы в связи с беременностью, а продолжала получать надлежащее обеспечение и пользоваться льготами.

Военный суд признал женщину виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 и ч. 3.1 ст. 337 УК РФ (неявка на службу без уважительных причин в период мобилизации, условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий). Женщине по обвинениям грозило от семи до десяти лет.

Суд назначил военной шесть лет колонии общего режима. Но поскольку подсудимая имеет несовершеннолетнего ребенка, исполнение ею наказания было отложено до 2032 года.

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