Элитные бойцы стали пехотой: РФ пытается усилить оборону на Запорожском направлении, — разведка

По данным аналитиков, в течение последних двух недель Кремль переместил под Роботино не менее 10 тысяч элитных десантников, но они, вероятно, недоукомплектованы.

Британская разведка отмечает, что, по меньшей мере, пять полков воздушно-десантных войск, входящих в состав 7-й и 76-й дивизий, сконцентрированы на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом говорится в новом обзоре разведки Министерства обороны Великобритании.

Таким образом Россия стремится усилить 58-ю общевойсковую армию, которая понесла тяжелые потери. В целом российских оккупантов, которые сейчас дислоцируются в нескольких километрах от села Роботино, должно быть почти 10 тысяч, однако, по данным разведки, они вероятно недоукомплектованы.

Село Роботино на карте боевых действий

"Военное руководство ВС РФ, вероятно, сочтет текущую ситуацию крайне неудовлетворительной. На протяжении всей войны российское командование пыталось восстановить воздушно-десантные войска как высокомобильную ударную силу для наступательных операций. Но под Роботиным десантников используют как пехоту для усиления перегруженных сухопутных войск", — подчеркивает британская разведка.

Кроме того, ранее Минобороны Британии, а также Центр национального сопротивления сообщали, что россияне укрепляют оборону города Токмак в Запорожской области.

"Россия, вероятно, разворачивает дополнительные блокпосты, противотанковую оборону типа "еж" и копает новые траншеи в районе, который удерживает ее 58-я общевойсковая армия. Токмак готовится стать опорой второй магистральной линии обороны России", — считают в Минобороны Британии.

Город Токмак на карте боевых действий Фото: Deep State

Напомним, военный эксперт Владислав Селезнев отмечал о том, что российские оккупанты стремятся аккумулировать в этом районе силы не только для обороны, но и будущих контратак, потому что надеются изменить ситуацию на этом направлении фронта. Там появляется все больше противотанковых "ежей", блокпостов и оборонительных сооружений, а также фиксируют больше оккупационных войск.

Военные аналитики говорили Фокусу, что победа в Роботино открыла ВСУ путь на Токмак и Мелитополь и начало битвы за два крупных города — Мелитополь и Бердянск. Чтобы противостоять натиску ВСУ на юге, россияне вынуждены перебрасывать туда элитные подразделения с других точек фронта.