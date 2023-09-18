"Вспыхнуло пламя": в российском Белгороде ночью подожгли гигантскую букву "Z" (видео)

По данным росСМИ, неизвестный подошел к конструкции сзади, а через несколько секунд начался сильный пожар. После инцидента мужчина убежал.

В ночь на 18 сентября в российском городе Белгород подожгли конструкцию "Z". Об этом мэр Белгорода Валентин Демидов в Telegram.

"Сегодня ночью в 0:29 неизвестные поджгли конструкцию "Z", установленную возле пр. Ватутина Камера зафиксировала момент поджога, видеозапись передали в полицию. Проводятся следственно-розыскные мероприятия", — написал он.

Демидов также сообщил, что камера записала автомобили, которые останавливались и пытались "оказать помощь".

Мэр утверждает, что конструкция практически не пострадала.

Как передает российское издание РБК, в пресс-службе управления МЧС по Белгородской области рассказали, что сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 0:34 по местному времени. Пожар потушили до прибытия подразделения пожарно-спасательной части.

"Огнем повреждена буква на площади 1 кв. м", — сообщили в МЧС.

Видео поджога опубликовали несколько белгородских телеграм-каналов, в том числе "Белгород № 1". На кадрах с камеры видно, как человек, идущий по улице, подходит к конструкции сзади, через несколько секунд вспыхивает пламя. После этого человек убегает.

Через некоторое время пламя стихает, конструкция дымится. После этого у инсталляции останавливается черный автомобиль: водитель выходит, достает что-то из багажника и, судя по всему, пытается потушить пожар. Затем к конструкции подъезжают еще один легковой автомобиль и пожарная машина.

2 августа Фокус писал, что в России начали массово поджигать военкоматы. Известно о как минимум 20 случаях за два дня. Коктейлями Молотова в военкоматы в основном бросали пенсионеры и женщины, которые стали жертвами телефонных мошенников.

Уже 8 августа Генеральная прокуратура РФ начала приравнивать поджоги военкоматов к терактам и диверсиям. В прокуратуре считают, что якобы продвижение ВС РФ в Украине могло послужить причиной для противоправных действий.