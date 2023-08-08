"Из-за успехов на фронте": в РФ приравнивают к терактам поджоги военкоматов

В Генеральной прокуратуре РФ убеждены, что именно якобы продвижение ВС РФ в Украине могло послужить причиной для противоправных действий. Обвиненных граждан будут судить по статье теракта или диверсии.

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Генеральная прокуратура Российской Федерации начала приравнивать поджоги военкоматов в ряде регионов к терактам и диверсиям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 8 августа.

В начале представители прокуратуры связали серию поджогов по всей стране с якобы успехами ВС РФ на фронте, а вот тех, кто исполняет приказы, обещают наказать уголовной ответственности по статьям о теракте или диверсии.

"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации проанализирована ситуация, связанная с поджогами зданий военных комиссариатов. Все эти преступления совершены гражданами Российской Федерации по так называемым "указаниям", поступившим им по телефону с территории Украины", — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что характер звонков был массовым и по времени совпадал с тем, как наступают российские войска в Украине, однако никаких доказательств по этому поводу предоставлено не было.

Все люди, которые замечены в поджогах военкоматов, якобы имели кредиты, которые им обещали погасить в случае выполнения заданий.

В РФ призвали граждан не идти на поводу у злоумышленников, иначе они могут пострадать от этого вдвойне, ведь телефонные звонки такого рода приравниваются к противоправным и угрожают безопасности государства.

"Необходимо учитывать, что подобные деяния, связанные с совершением поджогов, подрывов, иным умышленным уничтожением и повреждением объектов власти, могут быть расценены как террористический акт (статья 205 УК РФ) или диверсия (статья 281 УК РФ)", — подытожили в Генпрокуратуре РФ.

Напомним, 2 августа сообщалось, что в России начали массово поджигать военкоматы. Известно о как минимум 20 случаях за два дня. В частности, коктейлями Молотова в военкоматы в основном бросали пенсионеры и женщины, которые стали жертвами телефонных мошенников.