"Через успіхи на фронті": у РФ прирівнюють до терактів підпали військкоматів

У Генеральній прокуратурі РФ переконані, що саме нібито просування ЗС РФ в Україні могло послужити причиною для протиправних дій. Обвинувачених громадян судитимуть за статтею теракту або диверсії.

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Генеральна прокуратура Російської Федерації почала прирівнювати підпали військкоматів у низці регіонів до терактів і диверсій. Про це повідомляє пресслужба відомства 8 серпня.

На початку представники прокуратури пов'язали серію підпалів по всій країні з нібито успіхами ЗС РФ на фронті, а ось тих, хто виконує накази, обіцяють покарати кримінальною відповідальністю за статтями про теракт або диверсію.

"У Генеральній прокуратурі Російської Федерації проаналізовано ситуацію, пов'язану з підпалами будівель військових комісаріатів. Усі ці злочини скоєні громадянами Російської Федерації за так званими "вказівками", які надійшли їм телефоном із території України", — йдеться в повідомленні.

У відомстві також зазначили, що характер дзвінків був масовим і в часі збігався з тим, як наступають російські війська в Україні, проте жодних доказів з цього приводу надано не було.

Усі люди, які помічені в підпалах військкоматів, нібито мали кредити, які їм обіцяли погасити в разі виконання завдань.

У РФ закликали громадян не йти на поводу у зловмисників, інакше вони можуть постраждати від цього подвійно, адже телефонні дзвінки такого роду прирівнюються до протиправних і загрожують безпеці держави.

"Необхідно враховувати, що подібні діяння, пов'язані зі скоєнням підпалів, підривів, іншим умисним знищенням і пошкодженням об'єктів влади, можуть бути розцінені як терористичний акт (стаття 205 КК РФ) або диверсія (стаття 281 КК РФ)", — підсумували в Генпрокуратурі РФ.

Нагадаємо, 2 серпня повідомлялося, що в Росії почали масово підпалювати військкомати. Відомо про щонайменше 20 випадків за два дні. Зокрема, коктейлями Молотова у військкомати здебільшого кидали пенсіонери та жінки, які стали жертвами телефонних шахраїв.