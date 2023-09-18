Ночной обстрел Украины: враг задействовал беспрецедентное количество авиации, — Игнат (видео)

По информации представителя командования, ночью в воздушном пространстве нетипично находились десятки российских бортов, с которых осуществлялись пуски крылатых ракет.

Представитель Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат 18 сентября заявил, что во время ночной атаки по Украине в воздушном пространстве находилось беспрецедентное количество авиации ВКС РФ. Об этом он сказал в эфире телемарафона "Единые новости".

По его информации, российская армия в ночь на 18 сентября атаковала Украину крылатыми ракетами и дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131".

"Сегодня ночью было такое беспрецедентное количество авиации. Сегодня несколько десятков бортов нетипично собственно в ночное время находились в воздушном пространстве. Это и беспилотники, и тактическая авиация, которые атаковали Украину вместе с крылатыми ракетами и "Шахедами", — сообщил спикер.

Кроме того, по словам спикера, активность авиации была высокой. Украина хочет как можно быстрее получить от партнеров истребители F-16, чтобы иметь преимущество над ВС РФ.

"Они наращивают БпЛА, Украина будет делать так же. Как видите это вооружение эффективное, оно работает. Поэтому в Украине увеличивается серьезно производство беспилотников различных типов, в том числе и FPV дроны. Нужно создавать собственное производство дронов. Нам нужны самолеты F-16, которые бы не уступали по тактико-техническим характеристикам российской авиации. Они должны их превосходить, чтобы отогнать их подальше от наших границ", — подчеркнул Юрий Игнат

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Что известно об обстреле Украины 18 сентября

РФ атаковала несколько регионов Украины вечером 17 августа и всю ночь на 18 августа "шахедами" и крылатыми ракетами. Одесская и Николаевская области подверглись атаке БпЛА типа "Shahed-136/131". Ракеты наша ПВО уничтожила в Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областях.

Атака на Хмельнитчину

В Хмельницкой области в результате атаки зафиксировано повреждение зданий из-за падения обломков ракеты. Об этом сообщил первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин. Произошло падение обломков и два взрыва на территории производственного предприятия. Возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

Атака на Николаевскую область

Южные регионы РФ атаковала несколькими волнами ударных дронов. По информации председателя Николаевской ОГА Виталия Кима, Силами противовоздушной обороны над регионом сбито 5 беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed".

Атака на Одесскую область

Под ударом врага оказался Измаильский район Одесской области.

"Наши силы ПВО уничтожили 11 ударных беспилотников над Одесской областью. Пострадавших среди гражданских, к счастью, нет. Зафиксировано попадание в рекреационную инфраструктуру Вилково. В результате чего возник пожар", — сообщил руководитель Одесской ОГА Олег Кипер.

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, как Украина будет защищать свою энергоинфраструктуру во время массированных обстрелов осенью и зимой.