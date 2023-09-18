Учения Eagle Partner: Армения приветствует американских военных на своей территории

В России действия Еревана назвали "недружественными действиями" от "традиционного союзника". Журналисты отмечают, что Армения начала дрейфовать в сторону Запада после того, как Кремль оказался беспомощным во время войны с Азербайджаном.

В Армению прибыли американские военные для совместных учений с местными военными. Это разозлило российское правительство. Об этом сообщает CNN.

В учениях будут участвовать 175 армянских солдат и 85 американских. Совместные маневры спланированы для подготовки армянских военных к участию в международных миротворческих миссиях. Учения проходят в течение 10 дней В издании отмечают, что хоть учения и небольшие по масштабу, но в Министерстве иностранных дел России уже заявили, что это "недружественные действия" от "традиционного союзника".

Сейчас Армения делает определенные шаги в сторону Запада. Парламент собирается ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда. Теперь Ереван будет обязан арестовать российского президента Владимира Путина, если он приедет в страну. При этом Кремль всегда рассматривал Армению собственным двором.

Журналисты объясняют действия Армении тем, что Ереван разочарован, что РФ оказалась неспособной ее защитить от Азербайджана. Поэтому возникает вопрос, сможет ли Россия сохранить контроль над странами и конфликтами на территории бывшей "Советской империи".

Напомним, 13 сентября СМИ писали, что Армения обвиняет РФ в измене, поэтому сближается с Соединенными Штатами.

Ранее в Москве заявили, что совместные учения Армении и США не принесут Еревану ничего хорошего.