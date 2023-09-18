В Донецке раздался взрыв: под удар попало здание оккупационной администрации (видео)

Российские пропагандисты сообщили о "незначительных повреждениях" дома, в котором расположилась оккупационная администрация Донецкой области. Тем временем в Сети появились кадры с места событий.

В понедельник, 18 сентября, появились сообщения об обстреле центра оккупированного Донецка. Об этом написало российское агентство "РИА Новости".

По словам пропагандистов, здание, в котором расположилась оккупационная администрация, получило "незначительные повреждения".

В сети также появились видео, на которых видно сильное задымление в центре города, а также выбитые окна и осколки.

Исполняющий обязанности главы оккупационной администрации Донецкой области Денис Пушилин в своем Telegram-канале заявил, что по предварительной информации, в результате якобы обстрела центра Донецка погибших и раненых нет.

При этом в Telegram-канале "Типичный Донецк" сообщили, что по их данным, пострадали по меньшей мере два человека.

По данным Telegram-канала Mash, в момент удара в здании оккупационной администрации находилась только охрана.

Напомним, 17 сентября во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы со стороны мыса Фиолент. Жители захваченного российскими войсками города пожаловались на "жуткие звуки".

Ранее, 13 июля, мы сообщали, что взрыв произошел во временно оккупированном Мариуполе, после чего оккупанты вывели в воздух свою авиацию.