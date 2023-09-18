Украина и страны НАТО совместно готовятся разминировать Черное море, — ВМС ВСУ

Представители ВМС ВСУ вместе с противоминной группой НАТО Standing NATO Mine Countermeasures Group разминировали условный кризисный район у северо-восточного побережья Шотландии.

Украина вместе с государствами НАТО готовится разминировать акваторию Черного моря. Об этом ВМС ВСУ 18 сентября сообщили в Facebook.

В сообщении говорится о том, что международное сотрудничество по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов усиливается постоянно. Штаб тактической группы противоминных действий еще в прошлом году проходил планирование соответствующих противоминных операций. Это позволило подготовить личный состав для слаженного сотрудничества.

В 2023 году украинские моряки смогли продемонстрировать усвоенные знания на практике. Представители ВМС ВСУ вместе с постоянно действующей противоминной группой НАТО Standing NATO Mine Countermeasures Group спланировали соответствующие тренировочные мероприятия по разминированию условного кризисного района у северо-восточного побережья Шотландии. Штаб руководил противоминными подразделениями, которые выполняли задачи.

Именно единые принципы, как отмечают в ведомстве, позволят успешно выполнить задачу вместе с партнерами. Совместные усилия помогут обеспечивать безопасность Украины в будущем от российских захватчиков. Кроме теоретической части, важным этапом было и изучение военнослужащими английского языка на уровне, достаточном для понимания технической документации.

Сейчас украинские моряки и в дальнейшем учатся в других странах и активно готовятся к тому времени, когда угроза со стороны российского оккупационного флота будет обезврежена, а украинскую акваторию можно будет постепенно разминировать. К тому времени для Украины и НАТО важно достичь полного взаимного сотрудничества.

Напомним, 16 сентября российские оккупанты передислоцировали десантные корабли из Черного моря после атак ВСУ. Большой десантный корабль, который повредили в Севастополе, не подлежит восстановлению из-за особенностей поражения и "почтенного возраста". В ВМСУ отметили, что потенциальный ремонт судна будет стоить немалых денег.