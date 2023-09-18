Прорвали линию обороны россиян в районе Бахмута, — спикер ВСУ (видео)

Крупных населенных пунктов в дальнейшем нет, идет трасса и есть большое количество лесополос, поэтому освобождение Андреевки и Клещеевки позволяет прогнозировать более быстрое движение украинских войск.

На Бахмутском направлении украинские войска сумели прорвать линию обороны российских войск и в дальнейшем идут вперед. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире "Ми-Україна".

Он отметил, что освобождение Андреевки и Клещеевки открывает перспективы по дальнейшему продвижению. Больших населенных пунктов в дальнейшем нет, идет трасса и есть большое количество лесополос. В урбанизированной местности значительно труднее вести боевые действия, поскольку это совсем другой вид борьбы. Евлаш спрогнозировал, что сценарий боевых действий несколько изменится.

"Мы прорвали здесь линию обороны противника и сейчас продолжаем идти вперед", — заявил спикер.

По его словам, враг не ожидал такого поворота событий, поэтому сейчас стоит наблюдать за ситуацией. Евлаш вспомнил, что на Харьковщине в прошлом году удалось достичь серьезных успехов. Он не исключил и такого сценария, но город в Донецкой области имеет политическое важное значение для оккупантов, поэтому возможна длительная борьба.

Ситуация в районе Бахмута от Генштаба ВСУ

Силы обороны, как говорится в отчете Генерального штаба от 18 сентября, успешно отбили атаки противника в районе Белой Горы Донецкой области в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Бахмутском направлении. Российские оккупанты тщетно пытались прорвать оборону наших войск в районе Андреевки. Силы обороны и в дальнейшем реализуют штурмовые действия в районе Клищеевки Донецкой области, наносят российским оккупационным подразделениям значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Напомним, 18 сентября бригада "Лють" показала, как освобождала Клищеевку под Бахмутом. Штурмовики успешно уничтожали вражескую технику и живую силу врага.