Власти РФ заказали 230 000 удостоверений для родственников погибших оккупантов, — СМИ

С начала полномасштабного вторжения в Украину в РФ заказали уже свыше 900 тысяч удостоверений ветеранов войны. Прежде такие заказы были менее масштабными.

Министерство труда и соцразвития РФ заказало более 750 тысяч удостоверений ветеранов боевых действий и 230 тысяч удостоверений для родственников погибших военных из оккупационных войск. Об этом сообщает "Верстка" со ссылкой на данные портала госзакупок.

Стоимость изготовления удостоверений оценили в 79 млн рублей. 200 тысяч бланков удостоверений передадут в Минобороны, 30 тысяч – в Минсоцзащиты.

Весной российское Минобороны уже заключало похожий контракт, но объем работ был меньшим. В общей сложности было нужно свыше 95 тысяч удостоверений ветеранов войны в Украине и 23 716 удостоверений для семей погибших. Подобные заказы были и годом ранее, но тогда нужно было только нескольких тысячах бланков.

С начала полномасштабного вторжения в Украину в РФ заказали уже свыше 900 тыс. удостоверений ветеранов и примерно 260 тыс. удостоверений для родственников погибших оккупантов. Авторы публикации отмечают, что такие заказы публиковались и до февраля 2022 года. Удостоверения печатались для членов семей погибших во Вторую мировую и ветеранов других войн. Но количество удостоверений до начала полномасштабного вторжения было на порядки меньше.

Количество заказанных удостоверений может быть косвенным свидетельством того, сколько российских военных было убито во время войны в Украине. По таким исходным данным сложно подсчитать, сколько россиян погибло в Украине, поскольку это сопряжено с изрядной долей погрешности: у одного военнослужащего из оккупационных войск может быть несколько родственников, которым власти РФ выплачивают так называемые "гробовые" и предоставляют прочие льготы.

Минобороны РФ не публикует официальных цифр потерь. Издания BBC и "Медиазона", которые изучают открытые источники с информацией о российских военных, к 15 сентября подтвердили имена более 32 тыс. погибших в Украине.

Потери российских войск

Генштаб ВСУ 18 сентября опубликовал примерные данные о 272 940 погибших российских военных.

Напомним, что в ГУР подсчитали потери ВС РФ во время боев за Гостомель.

Также сообщалось, что 14 сентября в Генштабе рассказали об оперативных успехах на фронте.