В пределах артиллерии ВСУ: из Токмака начали эвакуировать спецслужбы РФ, — депутат (видео)

По словам представителя Запорожского облсовета Аскада Ашурбекова, ранее противник использовал город в качестве базы для накопления живой силы и боекомплекта. Теперь у них нет такой возможности, ведь ВСУ в ходе контрнаступления стали еще ближе.

Российские спецслужбы начали постепенно эвакуироваться из временно оккупированного Токмака в Запорожской области. Об этом заявил депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков в эфире телеканала "Эспрессо" 18 сентября.

По его словам, Токмак уже находиться в зоне досягаемости ствольной артиллерии Вооруженных сил Украины, поэтому россияне принимают решение о выезде из города. Пока что речь идет о спецслужбах.

"Токмак является одним из ключевых центров для оккупантов. Враг использовал город как базу для накопления боекомплекта и живой силы. Продвижение ВСУ на юге уже позволяет бить по логистическим центрам и по скоплению оккупантов. Из Токмака уже началась эвакуация российских спецслужб и некоторых так называемых органов власти. Несмотря на то, что Токмак еще не освобожден, наши военные уже решили важную стратегическую задачу", — заявил Аскад Ашурбеков.

Отдельно депутат Запорожского областного совета отметил, что в результате продвижения украинских войск на фронте, Токмак все реже используется российскими оккупантами в качестве базы для военных и боекомплекта.

ВСУ уже могут достать со ствольной артиллерии по оккупированному городу, что в результате значительно уменьшает оборонные способности противника.

"Россияне уже не могут скапливать большое количество боеприпасов близко к линии фронта. У врага увеличиваются логистические цепи и ослабляется линия обороны. С учетом военной тактики, возможно, ВСУ не нужно будет воевать за освобождение города. Возможно, Силы обороны обойдут город и заставят оккупантов отойти от Токмака", — подытожил Аскад Ашурбеков.

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Напомним, 18 сентября военный эксперт Владислав Селезнев заявлял, что ВС РФ наращивают силы и готовятся наступать в районе Токмака. В городе замечено не менее четырех воздушно-десантных дивизий.