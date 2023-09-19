"Потребуется много времени" в Украине находится более 200 тысяч военных РФ, — генерал США

По словам генерала армии США Марка Милли, текущее контрнаступление ВСУ не сможет закончить войну, так как имеет определенные оперативные и тактические задачи.

Быстрый конец войны в Украине маловероятен. Так, полное изгнание российских военных и освобождение всех оккупированных территорий – это очень высокая планка, для достижения которой потребуется много времени. Об этом заявил генерал армии США Марк Милли, пишет The Hill.

По его словам, нынешнее контрнаступление ВСУ не сможет закончить войну.

"На оккупированной Россией Украине находится более 200 000 российских военнослужащих. Это наступление, хотя и значительное, имеет ограниченные оперативные и тактические цели в том смысле, что оно — даже если оно будет полностью успешно — не вышвырнет всех россиян, что является более широкой стратегической целью, которую поставил президент Зеленский", — сказал Милли.

Генерал отметил, что кроме времени – полная победа потребует значительных усилий.

Он отказался сказать, сколько времени, по его мнению, это займет, сославшись на меняющиеся аспекты войны, но сомневается, что конфликт закончится в ближайшее время.

Также сообщалось, что в Черном море подбит корабль ВМФ РФ "Сергей Котов". По словам представителя украинской военной разведки Андрея Юсова, в левом борту корабля "Сергей Котов" поврежден винт и образовалась пробоина 50 на 100 сантиметров.

Кроме того, специалист по аэроразведке ВСУ назвал стоимость разработки боевого дрона в Украине. Большое количество производителей, как отметил офицер ВСУ, вынуждено "обманывать государство, закладывая чуть более высокую стоимость на производство беспилотников".