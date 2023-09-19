Загадочная авария в США: обломки сверхсовременного истребителя F-35 нашли, — Reuters

По словам журналистов, истребитель был обнаружен в штате Южная Каролина, в округе Вильямсбург. Представители базы Чарльстон поблагодарили местных жителей за содействие.

Представители армии США заявили, что смогли обнаружить обломки разбившегося современного истребителя F-35. Это произошло через сутки после того, как самолет пропал. Об этом пишет издание Reuters.

По словам журналистов, истребитель был обнаружен в штате Южная Каролина, в округе Вильямсбург.

"Сотрудники объединенной базы Чарльстон и Корпус морской пехоты в Бофорте в тесном сотрудничестве с местными властями обнаружили место обломков в округе Вильямсбург. Обломки были обнаружены в двух часах езды к северо-востоку от Джей Би Чарльстона", — сообщили представители базы Чарльстон.

Также они поблагодарили местных жителей за содействие.

Издание пишет, что производитель истребителя компания Lockheed Martin отмечает, что главным преимуществом F-35 является то, что его почти невозможно отследить с помощью радара. Кроме того, он оборудован различными современными датчиками и другим оборудованием.

Что такое F-35

Cемейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения. Эксплуатация была начата в 2012 году.

Напомним, что 18 сентября в Южной Каролине произошла "странная" авария. Летчик истребителя F-35 катапультировался, но самолет продолжил полет в неизвестном направлении. Летчики стелс-истребителя успешно приземлился в районе объединенной базы Чарльстон. Его состояние стабильное. Он совершал плановый полет в паре с другим F-35B. Второй борт успешно приземлился. Пока неизвестно, что стало причиной катапультирования.