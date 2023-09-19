Украинские войска продвинулись на западе Запорожской области и продолжают вести наступление, — ISW (карта)

Российские войска с неопределенных позиций были вытеснены. Геолокационные кадры свидетельствуют, что подразделения ВСУ получили успехи к западу от Вербового.

Войска Украины на Мелитопольском направлении продолжают организовывать наступательные операции. Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

Украинские войска проводили наступательные операции 18 сентября на западе Запорожской области, где есть определенное продвижение вперед. Геолокационные кадры свидетельствуют, что подразделения ВСУ получили успешные результаты к западу от Вербового, которое расположено в 18 км к юго-востоку от Орехова.

Американские аналитики обратили внимание на слова бывшего заместителя министра обороны Украины Анны Маляр о том, что в течение прошлой недели украинские силы освободили 5,2 квадратных километров в южном направлении и достигли неопределенных успехов к югу от населенного пункта Роботино. В ВСУ подтвердили тщетные попытки российских войск атаковать и вблизи Новоданиловки. Российский "военкор" утверждал, что оккупанты решили реализовать контратаку к западу от Вербового, но не уточнил результат.

Фото: ISW

Ситуация на юге от Генштаба ВСУ

Российские войска, как говорится в утреннем отчете Генерального ВСУ от 19 сентября, вели бесполезные наступательные действия в районе села Роботино в Запорожье. Оккупанты пытались восстановить утраченные позиции. Силы обороны и в дальнейшем держат оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам потери в технике и живой силе, истощают врага.

На Херсонском направлении в зоне ответственности ОСУВ "Одесса" украинские войска ведут контрбатарейную борьбу. В результате ударов уничтожаются склады обеспечения. Войска Украины наносят успешное поражение по тылам противника.

Напомним, 19 сентября в ISW сообщили, что ВСУ во время контрнаступления разбили элитные части войск РФ в районе Бахмута. По их данным, Силы обороны Украины смогли разбить подразделения 72-й мотострелковой бригады, 31-й гвардейской бригады ВДВ и 83-й гвардейской бригады ВДВ.