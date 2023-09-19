"Путин выступает за прекращение": Эрдоган считает, что война в Украине продлится долго

Турецкий лидер считает, что только президенты Украины и РФ могут спрогнозировать, когда завершатся полномасштабные боевые действия, однако Анкара рассчитывает на скорое урегулирование конфликта.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что война в Украине закончится не скоро. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу PBS.

На вопрос журналистки Наваз как долго, по вашему мнению, будет продолжаться эта война и каким вы видите это окончание президент Турции ответил: "Я не могу дать вам календарь того, когда закончится эта война и как долго она будет продолжаться. Только лидеры обеих стран смогут вам сказать".

Реджеп Эрдоган заявил, что еще в 2014 году прилагал усилия по освобождению Крыма, но переговоры с президентом Российской Федерации тогда не увенчались успехом.

"Еще в 2014 году у меня были определенные дискуссии и переговоры с президентом Путиным по поводу Крыма. И мои усилия не увенчались успехом. И я не смог заставить их уйти из Крыма. И я думаю, что в настоящее время это тоже невозможно. Я думаю, время покажет", — заявил лидер Турции

Также Реджепа Эрдогана спросили, верит ли президент Путин, что он выигрывает эту войну. На что он ответил: "Я не могу сказать. Мы не говорили об этом. Но мне нужно быть предельно ясным и откровенным. Совершенно очевидно, что эта война продлится долго. Нам хотелось бы надеяться, что война закончится как можно скорее. И господин Путин на самом деле выступает за прекращение этой войны как можно скорее", — заявил президент Турции.

Напомним, 14 сентября сообщалось, что создание газового хаба в Турции остановили из-за спора Эрдогана и Путина. Глава Кремля Владимир Путин надеется продать часть газа через Турцию странам, которые не желают покупать у России ресурс напрямую.