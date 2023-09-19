Отдыхали на беседке: под Воронежем погибло руководство воинской части РФ, — СМИ (видео)

Накануне взрыва военнослужащие арендовали дом, в котором устроили застолье. На месте погибли заместитель по вооружению командира воинской части, командир инженерно-саперного батальона и рядовой.

В России в Воронежской области в Россоше взорвалась граната во время застолья оккупантов. Трое из них погибли. Известно, что двое погибших были из руководящего состава воинской части 11741. Об этом сообщает издание ASTRA.

"На месте погибли заместитель по вооружению командира в/ч 11741 майор Николай Кузнецов, командир инженерно-саперного батальона этой части майор Евгений Ткач и рядовой Александр Семенченко", — говорится в сообщении.

Известно, что накануне взрыва 5 военнослужащих арендовали дом у местного жителя с 13 сентября, а в ночь на 16 сентября устроили застолье. Двое из оккупантов ушли спать, а трое продолжили употреблять алкоголь.

15 сентября вечером соседи услышали "пьяный мужской разговор". Позже раздался взрыв. Все трое погибли на месте от полученных травм.

Погибшие были профессиональными саперами.

"Кремлевские СМИ активно освещали этот инцидент, однако сообщать, что погибшие — военные, им запретили", — пишет ASTRA

По данным одного из российских телеграм-каналов, все, кто находился в доме, относились к Центральному военному округу и были на службе — они выехали в Россошу за техникой.

"Всего на доставку им дали три дня. Этого хватило для того, чтобы провести субботний вечер за горячительными напитками. В какой-то момент из дома вышли трое бойцов (двое остались внутри и не пострадали) и во дворе произошел взрыв. Установлено, что взорвалась граната Ф-1", — сообщает телеграм-канал.

Напомним, что в Климовском районе Брянской области РФ 19 июля погибли три военнослужащих ВС РФ. Они подорвались на собственной мине.

Ранее сообщалось, что в фонде "Вернись живым" рассказали о судьбе бойца ВСУ, который вместе с товарищами из 47 ОМБр "Магура" подорвался на мине. Боец выжил и проходит сейчас реабилитацию.